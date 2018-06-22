Газовый баллон в жилом доме Заинска взорвался во время отделки потолка в квартире — очевидцы

Газовый баллон в жилом доме Заинска взорвался во время отделки потолка в квартире на пятом этаже. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы произошедшего.

Сегодня вечером в пятиэтажном жилом доме Заинска произошел взрыв газового баллона. Взрывом оказались повреждены квартиры на верхних этажах здания. По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в центре Казани в результате неосторожных сварочных работ произошел крупный пожар. Виновники получили по 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Кроме того, суд обязал их выплатить 22,5 млн рублей исполкому Казани.