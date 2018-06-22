Источник: при взрыве дома в Заинске пострадали девять человек, трое — в тяжелом состоянии

Фото: Соцсети

Новая информация о ЧП в Заинске. При взрыве пятиэтажного дома пострадали девять человек, трое из них сейчас в тяжелом состоянии, сообщил источник «Реального времени» в одном из силовых ведомств.

Как утверждает собеседник издания, один из пострадавших после оказания помощи был отпущен. Остальные находятся в медицинских учреждениях. В числе тяжело пострадавших — 13-летняя девочка.

Официально в Минздраве Татарстана пока подтверждают информацию лишь о пяти пострадавших. Последней, по данным ведомства, спасатели извлекли из-под завалов женщину со сломанными ногами, наложили ей шины, спустили по лестнице вниз и передали медикам.