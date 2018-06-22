В жилом доме Заинска произошел взрыв — соцсети

В Заинске в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Никифорова, в доме №71. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок. На фото видно, что практически полностью уничтожена квартира на пятом этаже. Местные жители говорят, что около дома пахнет пропаном. Предположительная причина взрыва — утечка газа.

Обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших уточняются.