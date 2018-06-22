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В жилом доме Заинска произошел взрыв — соцсети

17:48, 22.06.2018 1
В жилом доме Заинска произошел взрыв — соцсети
Фото: скриншот vk.com

В Заинске в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Никифорова, в доме №71. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок. На фото видно, что практически полностью уничтожена квартира на пятом этаже. Местные жители говорят, что около дома пахнет пропаном. Предположительная причина взрыва — утечка газа.

Обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших уточняются.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:12
    Боюсь как бы под слово "Хлопок" не спрятали реальные обстоятельства дела
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