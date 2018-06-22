Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти — СМИ

Страны ОПЕК+ достигли принципиального согласия по вопросу об объемах поставок нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение предполагает рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, но фактически в сутки будет добываться на 600 тыс. баррелей больше, пишет агентство.

Увеличение объемов будет распределено между всеми странами, участвующими в соглашении ОПЕК+. При этом некоторым странам, в частности Мексике и Венесуэле, будет сложно быстро нарастить добычу.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн барр./сут. Позднее стало известно, что реальный рост извлечения нефти может составить 600 тыс. баррелей в сутки, а для России — 160 тыс. баррелей в сутки.