Аэропорт Казани установил рекорд по числу обслуженных пассажиров за сутки

В международном аэропорту «Казань» зафиксирован рекорд по количеству пассажиров, обслуженных за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Вчера, 21 июня, аэропорт обслужил 16 303 пассажира, из них 9 685 пассажиров на внутренних авиалиниях и 6 618 пассажиров на международных.

Всего за период с 1 января по 21 июня 2018 года через воздушные ворота Казани прошли 1 294 503 пассажира, что на 31,1% больше аналогичного периода прошлого года.

«Рост объемов перевозок фиксируется на протяжении всего периода», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что по итогам 2017 года авиагавань Казани обслужила 2,623 млн пассажиров.