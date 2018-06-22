Путин назначил 18 руководителей подразделений администрации президента

Президент России Владимир Путин назначил 18 руководителей своей администрации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Анна Куликова назначена начальником управления протокола президента России, Сергей Новиков стал начальником управления президента по общественным проектам, а Александр Манжосин — начальником управления президента по внешней политике.

Андрея Липова глава государства назначил начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Олег Говорун стал начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Также были назначены руководители еще 13 управлений администрации президента.

Ранее Путин назначил зятя Ельцина Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Другим советником Путина стал премьер Чечни Абубакар Эдельгериев. Кроме того, президент России назначил Михаила Брюханова замглавы Россотрудничества.