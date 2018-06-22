Путин назначил Михаила Брюханова замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Брюханова замглавы Россотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Назначить Брюханова Михаила Дмитриевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.



Ранее Путин назначил зятя Ельцина Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Другим советником Путина стал премьер Чечни Абубакар Эдельгериев. Кроме того, президент России освободил от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.