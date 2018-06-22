Президент РФ назначил своими советниками зятя Ельцина и главу правительства Чечни

Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юмашева (на постере) своим советником на общественных началах.



«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте распоряжения, подписанном президентом России.



Путин также назначил премьера Чечни Абубакара Эдельгериева советником президента. С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.



Другим указом Путин освободил от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.



Юмашев является зятем экс-президента России Бориса Ельцина. В 1996 году после победы господина Ельцина на выборах он стал его советником по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997 году Валентин Юмашев был назначен руководителем администрации президента, а в конце 1998 года его освободили от этой должности. В последнее время он занимался девелоперской деятельностью.

Ранее Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по интернету.