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Президент РФ назначил своими советниками зятя Ельцина и главу правительства Чечни

13:51, 22.06.2018 1
Президент РФ назначил своими советниками зятя Ельцина и главу правительства Чечни
Фото: ru.wikipedia.org / Cucushka12

Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юмашева (на постере) своим советником на общественных началах.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте распоряжения, подписанном президентом России.

Путин также назначил премьера Чечни Абубакара Эдельгериева советником президента. С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.

Другим указом Путин освободил от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.

Юмашев является зятем экс-президента России Бориса Ельцина. В 1996 году после победы господина Ельцина на выборах он стал его советником по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997 году Валентин Юмашев был назначен руководителем администрации президента, а в конце 1998 года его освободили от этой должности. В последнее время он занимался девелоперской деятельностью.

Ранее Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по интернету.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:03
    Застой, во всей своей красе. Где Павел Бородин?
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