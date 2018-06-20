Прокуратура объявила предостережение начальнику казанской ИК-2

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График свиданий для адвокатов от начальника казанской колонии №2 стал поводом для мер прокурорского реагирования. «14 июня начальнику ФКУ ИК-2 Сайфутдинову М.И. объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Предостережение подписано и.о. Казанского прокурора по надзору за соблюдением законодательства в режимных учреждениях Ильдаром Набиуллиным.

Внимание надзорного ведомства к ситуации в колонии привлекли журналисты «Реального времени» при подготовке материала о том, что начальник колонии установил единственный приемный день для адвокатов — четверг, указав на то, что в иные дни обеспечить свидания защитников с осужденным колония не может. Соответствующее письмо 28 мая было направлено президенту Адвокатской палаты РТ Людмиле Дмитриевской.