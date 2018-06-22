Во время ЧМ-2018 в Самаре неизвестный сообщил о минировании трех зданий

Неизвестный сообщил о минировании трех зданий в Самаре вечером, 21 июня.

Среди адресов он указал офисные центры «Башня», «Скала Холл» и гостиницу «Волга». Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали по данным местам. Была произведена эвакуация людей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась. Все объекты работают в штатном режиме.

Напомним, 21 июня сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы С прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1.