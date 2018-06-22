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«Татнефть» принесла в бюджет Татарстана 853 миллиарда рублей

11:57, 22.06.2018
«Татнефть» принесла в бюджет Татарстана 853 миллиарда рублей
Фото: tatneft.ru

Отраслевая налоговая нагрузка на ПАО «Татнефть» увеличилась и достигла 45,4%, что на 10% выше, чем в 2016 году. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Как передает корреспондент «Реального времени», компания выплатила 308,2 млрд рублей. При этом всего в бюджет Татарстана поступило 853 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года «Татнефть» представит на утверждение новую концепцию «Стратегии-2030».

ПромышленностьНефть Татарстан
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