«Татнефть» принесла в бюджет Татарстана 853 миллиарда рублей

Отраслевая налоговая нагрузка на ПАО «Татнефть» увеличилась и достигла 45,4%, что на 10% выше, чем в 2016 году. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Как передает корреспондент «Реального времени», компания выплатила 308,2 млрд рублей. При этом всего в бюджет Татарстана поступило 853 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года «Татнефть» представит на утверждение новую концепцию «Стратегии-2030».