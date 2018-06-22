В сентябре «Татнефть» представит концепцию стратегии-2030

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В сентябре 2018 года «Татнефть» представит на утверждение новую концепцию стратегии-2030. Об этом сообщил гендиректор нефтяной компании Наиль Маганов.

Как передает корреспондент «Реального времени», она придет на смену действующей программе стратегии-2025, принятой два года назад. Она была рассчитана на двукратный рост стоимости компании в долларовом эквиваленте. Сейчас компания оценивается в 23,3 млрд долларов.

Отмечается, что новая стратегия направлена на увеличение добычи нефти до 35 млн т/год вместо 30 и увеличение в 2 раза роста операционной эффективности.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в I квартале составила 42,010 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2017 года.