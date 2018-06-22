Экс-гендиректор «Пятерочки» возглавила «Магнит»
На должность генерального директора ПАО «Магнит» назначена экс-гендиректор сети «Пятерочка» Ольга Наумова.
Согласно материалам компании, «Магнит» заключил с Наумовой контракт на 3 года с 22 июня 2018 года. Наумова сменит на посту Хачатура Помбухчана, который уволился по собственному желанию.
Напомним, с мая текущего года Наумова занимала должность исполнительного директора ПАО «Магнит».БизнесРозничная торговля
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