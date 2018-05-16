Новости бизнеса

12:37 МСК
Новости раздела
Бизнес

Экс-гендиректор «Пятерочки» стала топ-менеджером «Магнита»

12:07, 16.05.2018
Экс-гендиректор «Пятерочки» стала топ-менеджером «Магнита»
Фото: wikipedia.org / Липунов Г.А

Экс-гендиректор сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова назначена исполнительным директором ретейлера «Магнит».

Как сообщается на сервере раскрытия информации, она будет отвечать «за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства».

О том, что генеральный директор входящей в X5 Retail Group торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова покидает свой пост, стало известно 25 апреля. И. о. гендиректора сети станет главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем