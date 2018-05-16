Экс-гендиректор «Пятерочки» стала топ-менеджером «Магнита»

Экс-гендиректор сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова назначена исполнительным директором ретейлера «Магнит».

Как сообщается на сервере раскрытия информации, она будет отвечать «за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства».



О том, что генеральный директор входящей в X5 Retail Group торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова покидает свой пост, стало известно 25 апреля. И. о. гендиректора сети станет главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.