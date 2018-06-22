Центробанк отозвал лицензию у «Мосуралбанка»

Банк России с 22 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Мосуралбанка».



Причиной отзыва лицензии стало установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Бизнес-модель АКБ «Мосуралбанк» (АО) носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе проблемных активов.