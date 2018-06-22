Компания Pirelli запустит в Кирове производство новых шин

К 2021 году на кировском шинном заводе и комплексе «Киров Тайр» планируется запустить производство новых 17-дюймовых шин.

Кировский шинный завод входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и госкорпорации «Ростех». Инвестиции составят порядка 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.

Сейчас «Киров Тайр» выпускает 6 миллионов легковых шин размером от 13 до 16 дюймов под брендом Pirelli. В будущем для увеличения выпуска шин более высоких размеров планируется модернизация производственных мощностей.

Напомним, компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новый проект в Перми.