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Компания Pirelli запустит в Кирове производство новых шин

10:10, 22.06.2018
Компания Pirelli запустит в Кирове производство новых шин
Фото: kirovreg.ru

К 2021 году на кировском шинном заводе и комплексе «Киров Тайр» планируется запустить производство новых 17-дюймовых шин.

Кировский шинный завод входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и госкорпорации «Ростех». Инвестиции составят порядка 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.

Сейчас «Киров Тайр» выпускает 6 миллионов легковых шин размером от 13 до 16 дюймов под брендом Pirelli. В будущем для увеличения выпуска шин более высоких размеров планируется модернизация производственных мощностей.

Напомним, компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новый проект в Перми.

ЭкономикаИнвестиции Кировская область
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