Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новый проект в Перми

Новый инвестиционный проект по производству высокотемпературного нефтепогружного кабеля и оборудования для заканчивания скважин планирует реализовать в Перми компания «Новомет».

Площадка по освоению уже выбрана — ей стала территория бывшего завода «Велта». Краевые власти пообещали помочь компании с вопросом по дорожной инфраструктуре и оказать содействие в переговорах по подключению электроэнергии, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Инвестиции составят порядка 600 млн рублей. Сейчас «Новомет» завершает проектные работы и производит капитальный ремонт необходимых корпусов. Планируется, что первую продукцию на новом производстве начнут выпускать уже осенью 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что пермский миллиардер вложил 500 млн долларов в медицину США.

