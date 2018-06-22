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Спецслужбы опровергли сообщение о задержании в Казани болельщицы из Ирана

09:42, 22.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России 3
Спецслужбы опровергли сообщение о задержании в Казани болельщицы из Ирана
Фото: Реальное время

Информация агентства Reuters о задержании иранской болельщицы в Казани не соответствует действительности, сообщил «Реальному времени» высокопоставленный источник в одном из силовых ведомств региона.

По словам собеседника, по сообщению СМИ была проведена проверка, в ходе которой выяснилось — женщину из Ирана с плакатом, превышающим установленные размеры ФИФА, действительно останавливали при входе на стадион. Однако было принято решение пропустить ее на матч.

Силовики подняли даже видео со стадиона и убедились — дама с плакатом попала на трибуны.

Напомним, с подачи иностранного агентства в российских изданиях появились публикации, что казанская полиция отобрала у иранской болельщицы плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы и удерживала женщину 2 часа, вследствие чего на игру она не попала.

ПроисшествияОбществоСпортФутбол Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:15
    По информации рейтерс, ее задержали не на входе на стадион, а на пути к нему. Как им могли помочь видео со стадиона?
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    Анонимно 10:37
    То есть её задержали на пути к стадиону, но она все-таки оказалась на игре?
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    Анонимно 11:00
    а почему вы в комментариях спрашиваете, а не исходник прочитаете? многие сми в том числе и на русский это перевели. Задержали по пути на стадион, за санкционированный ФИФА плакат на тему запрета на посещение футбола в Иране. ФИФА посчитала, что этот плакат на социальную тему - и разрешила. Казанские силовики, несмотря на разрешение от ФИФА, посчитали, что он - на политическую тему. Привели в отделение. Заставив от плаката избавиться, отпустили - болельщица успела на второй тайм.
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