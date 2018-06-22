Спецслужбы опровергли сообщение о задержании в Казани болельщицы из Ирана

Фото: Реальное время

Информация агентства Reuters о задержании иранской болельщицы в Казани не соответствует действительности, сообщил «Реальному времени» высокопоставленный источник в одном из силовых ведомств региона.

По словам собеседника, по сообщению СМИ была проведена проверка, в ходе которой выяснилось — женщину из Ирана с плакатом, превышающим установленные размеры ФИФА, действительно останавливали при входе на стадион. Однако было принято решение пропустить ее на матч.

Силовики подняли даже видео со стадиона и убедились — дама с плакатом попала на трибуны.

Напомним, с подачи иностранного агентства в российских изданиях появились публикации, что казанская полиция отобрала у иранской болельщицы плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы и удерживала женщину 2 часа, вследствие чего на игру она не попала.