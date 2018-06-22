Казанская полиция отобрала у болельщицы из Ирана плакат в поддержку права женщин посещать стадионы
Полиция Казани перед матчем Ирана с Испанией, 20 июня, отобрала у болельщицы из Ирана плакат в поддержку права женщин ходить на стадионы.
Как утверждает Марьям Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов. Они заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него от Международной федерации футбола. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи, передает «Эхо Москвы».
В ФИФА считают, что произошло недопонимание со стороны местной полиции. В МВД по Татарстану инцидент пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) пожалуется в ФИФА на судейство во время матча с Россией на ЧМ-2018.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым