Казанская полиция отобрала у болельщицы из Ирана плакат в поддержку права женщин посещать стадионы

Полиция Казани перед матчем Ирана с Испанией, 20 июня, отобрала у болельщицы из Ирана плакат в поддержку права женщин ходить на стадионы.



Как утверждает Марьям Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов. Они заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него от Международной федерации футбола. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи, передает «Эхо Москвы».

В ФИФА считают, что произошло недопонимание со стороны местной полиции. В МВД по Татарстану инцидент пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) пожалуется в ФИФА на судейство во время матча с Россией на ЧМ-2018.