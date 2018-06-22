Египет пожалуется на судейство во время матча с Россией на ЧМ-2018

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) намерена пожаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство во время матча с Россией на ЧМ-2018.

«Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти. В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи на нем также было совершено нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу», — цитирует главу ЕФА Хани Або Рида ТАСС.

Напомним, сборная России обыграла команду Египта (3:1) и практически обеспечила себе выход из группы.