В Казани экс-главбух «Автодории» оспаривает новый приговор

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Сегодня Верховный суд РТ оценит законность повторного приговора по делу о растратах в ООО «Автодории», связанному с супругой экс-министра связи РФ.

Жалобу на приговор Вахитовского райсуда Казани подал защитник бывшего главбуха «Автодории» Татьяны Казначеевой. В апреле 2018 года она была признана виновной в растрате и мошенничестве на 1,8 млн рублей и наказана 3 годами лишения свободы условно.

Однако в октябре 2017 года тот же райсуд полностью оправдал Казначееву, а в декабре по представлению прокуратуры этот приговор был отменен Верховным судом РТ.

Похищенными гособвинение считает часть средств, которые шли на закупку комплектующих для камер фото-видеофиксации.

Ранее казанский суд поймал «Автодорию» на грубой ошибке: водителю впаяли штраф на основании фиксации скорости машин двух разных марок.