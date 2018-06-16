Дания обыграла Перу со счетом 1:0 на ЧМ-2018

Сборная Дании с минимальным счетом переиграла команду Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.



Встреча группы C прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Единственный гол в матче забил 24-летний нападающий Юссуф Поульсен на 59-й минуте встречи.

Сборная Перу могла повести в счете в компенсированное к первому тайму время, однако Кристиан Куэва с пенальти не попал в ворота.



Ранее сборная Франции победила Австралию со счетом 2:1. Таким образом, Франция и Дания набрали по три очка и возглавили группу C.