Новости спорта

21:47 МСК
Новости раздела
Спорт

Дания обыграла Перу со счетом 1:0 на ЧМ-2018

20:55, 16.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Дания обыграла Перу со счетом 1:0 на ЧМ-2018
Фото: скриншот видео 1tv.ru

Сборная Дании с минимальным счетом переиграла команду Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы C прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Единственный гол в матче забил 24-летний нападающий Юссуф Поульсен на 59-й минуте встречи.

Сборная Перу могла повести в счете в компенсированное к первому тайму время, однако Кристиан Куэва с пенальти не попал в ворота.

Ранее сборная Франции победила Австралию со счетом 2:1. Таким образом, Франция и Дания набрали по три очка и возглавили группу C.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем