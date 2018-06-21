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Госсовет РТ сохранил существующие налоговые ставки по «упрощенке» на 2019 год

15:03, 21.06.2018
Госсовет РТ сохранил существующие налоговые ставки по «упрощенке» на 2019 год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на заседании Госсовета РТ депутаты продлили на 2019 год действие дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В Татарстане по данному налогу установлена налоговая ставка в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве. Для остальных налогоплательщиков налоговая ставка снижена с 15 до 10%.

По словам заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Ильдуса Касымова, продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в республике, сохранение количества налогоплательщиков и рабочих мест.

Напомним, что 13 июня на заседании комитета по бюджету Госсовета РТ рекомендовали Госсовету рассмотреть законопроект и принять его в первом и третьем чтении.

ОбществоВласть Татарстан
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