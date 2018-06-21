Госсовет РТ сохранил существующие налоговые ставки по «упрощенке» на 2019 год

Сегодня на заседании Госсовета РТ депутаты продлили на 2019 год действие дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В Татарстане по данному налогу установлена налоговая ставка в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве. Для остальных налогоплательщиков налоговая ставка снижена с 15 до 10%.



По словам заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Ильдуса Касымова, продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в республике, сохранение количества налогоплательщиков и рабочих мест.

Напомним, что 13 июня на заседании комитета по бюджету Госсовета РТ рекомендовали Госсовету рассмотреть законопроект и принять его в первом и третьем чтении.