В Татарстане намерены сохранить существующие налоговые ставки по «упрощенке» в 2019 году

Сегодня на заседании комитета по бюджету Госсовета РТ депутаты рассмотрели законопроект, который продлевает на 2019 год действие дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Заместитель министра финансов РТ Данил Волков напомнил, что в Татарстане по данному налогу установлена налоговая ставка в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве. Для остальных налогоплательщиков налоговая ставка снижена с 15 до 10%.

«Продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в республике, сохранение количества налогоплательщиков и рабочих мест», — цитирует Волкова пресс-служба Госсовета РТ.



После обсуждения комитет принял решение рекомендовать Госсовету рассмотреть законопроект и принять его в первом и третьем чтениях.

Напомним, что в июне прошлого года действие пониженных ставок налога по «упрощенке» продлили на 2018 год.