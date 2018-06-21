Миллионный болельщик чемпионата мира придет на матч Дания — Австралия в Самаре

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец на открытии Парка футбола FIFA на Красной площади рассказала о посещаемости матчей ЧМ-2018.

«Чемпионат мира шагает по России. Мы уже сыграли 20 матчей, а сегодня миллионный болельщик посетит встречу в Самаре. Всего же турнир увидят на стадионах два с половиной миллиона фанатов со всего мира. Атмосфера радует, для всех сейчас праздник футбола», — передает слова Голодец корреспондент Sport24.ru.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать выходной в случае выхода России из группы с первого места.