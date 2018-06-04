В Татарстане выявили 57 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

В Республике Татарстан выявлено 57 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 14 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего на 4 июня 2018 года проверено 4 367 средств размещения. При этом возбуждено в общей сложности 192 дела об административном правонарушении.

В целях защиты законных интересов граждан в суды направлено 22 иска. Действия 12 гостиниц в отношении потребителей признаны противоправными, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на 9 апреля в Татарстане было зафиксировано 46 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и три случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.