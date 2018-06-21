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Во время ЧМ-2018 на фан-фесте в Самаре болельщики ежедневно теряют по 10 вещей

12:51, 21.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Во время ЧМ-2018 на фан-фесте в Самаре болельщики ежедневно теряют по 10 вещей
Фото: realnoevremya.ru

На фестивале болельщиков FIFA в Самаре в бюро находок каждый день приносят по 10—12 потерянных вещей. Такие цифры привели в правительстве Самарской области.

Среди самых частых находок — ключи, а наиболее популярное место пропажи вещей — общественный транспорт. Кроме того, болельщики теряли одежду, книги и другие предметы. Самыми «беспечными болельщиками» признаны мужчины — они чаще всего заглядывают в бюро находок.

Напомним, Казань заняла 5-е место среди городов — организаторов чемпионата мира по футболу с самым вкусным стрит-фудом.

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