Казань вошла в топ-5 городов ЧМ-2018 с самым вкусным стрит-фудом

Казань заняла 5-е место среди городов — организаторов чемпионата мира по футболу с самым вкусным стрит-фудом. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Санкт-Петербург занял первое место, набрав 24% голосов. Москва cтала второй — 17%. Также в топ-5 вошли Самара и Ростов-на-Дону — по 14%.



В Санкт-Петербурге болельщиков ЧМ-2018 угощают шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве — калачами с начинками. В Самаре гостям ЧМ-2018 подают раков и вяленую рыбу, в Ростове-на-Дону — курники, а в Казани — татарский пирог «зур бэлиш».



Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.



Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан возглавил список российских регионов с самыми вкусными пирожками и пирогами.