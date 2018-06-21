Шамиль Газизов: «Рассчитываем подписать одного-двух футболистов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги Европы

— Для нас любой соперник на таком уровне новый. И боснийцы, и словенцы — достойные оппоненты, но постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, покажем убедительную игру.



— Будут ли приобретения перед стартом в ЛЕ?

— Мы ведем ряд кандидатов, посмотрим, получится взять их или нет. Рассчитываем, что одного-двоих футболистов возьмем.



— А есть вероятность, что кто-то уйдет?

— Есть предложения по нескольким игрокам, ведутся переговоры.

Напомним, ФК «Уфа» начнет свой путь в Лиге Европы противостоянием с победителем пары «Широки Бриег» — «Домжале».



