ФК «Уфа» начинает выступления в Лиге Европы против победителя пары «Широки Бриег» — «Домжале»

Стали известны результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы, которая прошла в Ньоне (Швейцария).

ФК «Уфа» первым из российских клубов вступающим в евросезон сыграет с победителем пары «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения).

Матчи пройдут 26 июля и 2 августа. Первая игра состоится в столице Башкортостана.

Напомним, что «Уфа» впервые в своей истории выступит в еврокубках. Это стало возможным благодаря шестому месту уфимцев в завершившемся сезоне 2017/2018 в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее «Уфа» сообщила о пополнении тренерского штаба — Дмитрий Кириченко имеет опыт выступления в качестве тренера в европейских турнирах.

