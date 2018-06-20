Туристическая полиция в Сочи продолжит работу после ЧМ-2018

Туристическая полиция в Сочи продолжит работу после окончания чемпионата мира по футболу.

«Перед началом чемпионата мира по футболу в УВД Сочи была создана туристическая полиция. В состав подразделения были отобраны полицейские, владеющие иностранными языками. Их можно встретить в местах наибольшей туристической активности — в Олимпийском парке, где расположен принимающий матчи чемпионата стадион «Фишт», а также в фан-зоне, на морской набережной и в парке «Ривьера», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по региону.

Напомним, в Казани по приказу руководства МВД сформировали взвод туристической полиции. В новое спецподразделение по результатам экзамена на знание английского и психологических тестов отобрали 25 человек.