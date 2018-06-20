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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 21 июня

13:39, 20.06.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 21 июня
Фото: ru.wikipedia.org/A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 6 до 18 часов 21 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 21 июня местами на территории Республики Татарстан ожидается сильный северо-западный ветер 12—17 м/с, местами порывами до 22 м/с.

Сегодня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом. В Казани ожидается ветер до 21—26 м/с и ливневый дождь. Температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

Общество Татарстан
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