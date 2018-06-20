МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 21 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 6 до 18 часов 21 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 21 июня местами на территории Республики Татарстан ожидается сильный северо-западный ветер 12—17 м/с, местами порывами до 22 м/с.



Сегодня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом. В Казани ожидается ветер до 21—26 м/с и ливневый дождь. Температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.