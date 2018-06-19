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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом

11:49, 19.06.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.

По информации синоптиков, 20 июня на некоторых участках территории Республики Татарстан (с 10 до 20 часов) ожидаются гроза, град, ливневый дождь и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Местами возможен очень сильный ветер и шквал до 21—26 м/с.

В Казани с 11 до 15 часов прогнозируется гроза и сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Максимальные температуры воздуха днем составят от +24 до +29 градусов.

Общество Татарстан
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