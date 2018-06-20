Хуснуллин: «В Москве проблемы дольщиков как таковой нет»

Проблема обманутых дольщиков в Москве отсутствует. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на III ежегодном форуме РБК по недвижимости.



«В Москве проблемы дольщиков как таковой нет. Есть ряд объектов, которые затягиваются по срокам строительства, но мы рано или поздно находим все решения», — цитирует Хуснуллина ТАСС.



По его словам, все разговоры вокруг проблемы носят исключительно политический характер на фоне электорального периода.



Он отметил, что за последние шесть лет Москва решила проблему 11 тыс. дольщиков. При этом на сегодняшний день в столице остается около 6 тыс. дольщиков в работе, но их проблемы будут решены, подчеркнул Хуснуллин.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полная отмена долевого строительства произойдет с 1 июля 2019 года.