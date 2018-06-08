Путин установил срок отмены долевого строительства до 1 июля 2019 года

Президент России Владимир Путин вчера, 7 июня, в ходе прямой линии установил срок полной отмены долевого строительства — 1 июля 2019 года.

«Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства, без привлечения средств граждан»,— уточнил президент. Он также отметил, что в стройке сейчас находится около 3 трлн руб. денег граждан, а девелоперы «далеко не всегда используют их по назначению».

Ранее срок полной отмены долевого строительства определен не был. Предполагалось, что закон введут с 2020 года. Альтернативой предлагалось создание эскроу-счетов, где деньги покупателей лежат до окончания строительства.