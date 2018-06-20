«Ак Барс» Банк представляет новый пакет РКО для предпринимателей — «Лайт»

«Ак Барс» Банк подготовил специальное предложение для предпринимателей — пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «Лайт» за 499 рублей в месяц.

В рамках пакета клиенты получают бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рублях, мобильный и интернет-банк, перевод денежных средств со счета на счет физических и юридических лиц — клиентов «Ак Барс» Банка, пять платежей в месяц в электронном виде клиентам других банков, SMS-информирование по счету, а также проведение платежей внутри банка в режиме 24/7 без комиссии. В рамках пакета можно провести неограниченное количество платежей в бюджет бесплатно.

Среди прочих условий пакета РКО «Лайт» выдача наличных на заработную плату — комиссия банка 1,5% от суммы. Внесение наличных — 0,25% от суммы.

Получить более подробную информацию о пакете услуг и подать заявку на оформление можно здесь или обратившись в ближайшее отделение банка, обслуживающее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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