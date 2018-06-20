Россияне стали чаще покупать билеты в Исландию после ничейного матча с Аргентиной на ЧМ-2018

Российские путешественники увеличили запрос на билеты в страны, которые уже сыграли на чемпионате мира по футболу в РФ. Наибольшей популярностью пользуются Уругвай (в дни чемпионата запросов в 2,5 раза больше, чем в предшествующие ему дни июня), Исландия (+44%) и Аргентина (+27%). Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе путешествий OneTwoTrip.



Среди стран больше всего выделяется Исландия. За 14—19 июня 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го путешественники оформили в эту страну почти в два раза больше авиабилетов. То, что интерес именно к этой стране находит реальное воплощение, может быть связано c наличием прямых рейсов из Москвы в Рейкьявик, а также их доступностью. Минимальная стоимость перелета в одну сторону в августе по этому направлению составляет 11 тыс. рублей. Перелет же, к примеру, в столицу Уругвая Монтевидео обойдется минимум в 55 тыс.

Напомним, что успехи сборной Исландии начались на чемпионате Европы по футболу — 2016 во Франции. Тогда футболисты дошли до четвертьфинала турнира, где уступили хозяевам ЧЕ. В рамках отбора на ЧМ-2018 в России Исландия одержала в десяти матчах семь побед и вышла на турнир с первого места. 16 июня в матче первого тура группового этапа ЧМ исландцы сыграли вничью со сборной Аргентины. Игра закончилась со счетом 1:1. Подробнее о команде Исландии читайте в материале «Реального времени».