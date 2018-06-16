Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018

Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы D прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли аргентинцы. На 19-й минуте первого тайма отличился Серхио Агуэро. Спустя 4 минуты исландский форвард Альфред Финнбогасон восстановил равенство на табло.



Стоит отметить, что на 64-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти в ворота сборной Исландии. Удар аргентинца отразил вратарь Ханнес Халльдоурссон.

В следующем матче сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Хорватии, а сборная Исландии 22 июня в Волгограде примет команду Нигерии.



В другом матче сегодняшнего игрового дня французы победили сборную Австралии со счетом 2:1.