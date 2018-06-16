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Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018

17:55, 16.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018
Фото: скриншот видео 1tv.ru

Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы D прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли аргентинцы. На 19-й минуте первого тайма отличился Серхио Агуэро. Спустя 4 минуты исландский форвард Альфред Финнбогасон восстановил равенство на табло.

Стоит отметить, что на 64-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти в ворота сборной Исландии. Удар аргентинца отразил вратарь Ханнес Халльдоурссон.

В следующем матче сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Хорватии, а сборная Исландии 22 июня в Волгограде примет команду Нигерии.

В другом матче сегодняшнего игрового дня французы победили сборную Австралии со счетом 2:1.

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