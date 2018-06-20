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В Канаде легализовали употребление марихуаны

08:59, 20.06.2018
В Канаде легализовали употребление марихуаны
Фото: pixabay.com

Сенат Канады полностью легализовал продажу и употребление марихуаны. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

Марихуану можно будет продавать в онлайн-магазинах; при этом наркотиком не должны торговать в тех же местах, где реализуются табак и алкоголь, сообщает «Интерфакс».

«Мы видели историческое голосование в Сенате, которое положило конец 90-летнему запрету каннабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов», — заявил член верхней палаты парламента Тони Дин.

За законопроект высказались 52 сенатора, 29 были против.

Ранее парламент Португалии поддержал законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях.

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