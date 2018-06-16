Парламент Португалии легализовал использование каннабиса в медицине
Парламент Португалии поддержал законопроект о легализации каннабиса (научное название марихуаны, — прим. ред.) в медицинских целях.
Как сообщает El Mundo со ссылкой на текст документа, врачи смогут использовать марихуану, если другие лекарства не приносят эффекта. Отмечается, что португальцы смогут приобретать каннабис только по рецепту доктора.
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