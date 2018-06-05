Лисин обошел Мордашова в рейтинге самых богатых россиян по версии Bloomberg

Владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обойдя основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Лисина с начала 2018 года увеличилось на $2,17 млрд и достигло $20,19 млрд. Он занимает 45-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира.

За ним следует Алексей Мордашов. Его состояние выросло на $506 млн с начала года и сейчас равняется $20,18 млрд. До этого он занимал первое место среди россиян в списке BBI на протяжении 267 дней.

BBI представляет собой рейтинг самых богатых людей мира, отражающий изменения в их капитале. Всего в списке 500 человек, россиян среди них 25. Обновление рейтинга происходит ежедневно.

Ранее Лисин занял третье место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году по версии Forbes. Первым стал Кирилл Шамалов.