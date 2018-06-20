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Российским морякам с судна «Норд» вернули паспорта

00:35, 20.06.2018
Российским морякам с судна «Норд» вернули паспорта
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта.

«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — цитируют представителя владельца судна — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву «Известия».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.

6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.

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