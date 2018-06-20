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В Татарстане сегодня ожидаются грозы и до +28 градусов

04:31, 20.06.2018
В Татарстане сегодня ожидаются грозы и до +28 градусов
Фото: скриншот

В Республике Татарстан сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, грозы, местами с градом.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до 15—20 м/с, в отдельных районах шквалистые усиления до 21—26 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

В Казани от 23 до 25 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до 24—27°С.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.

Общество Татарстан
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