В Татарстане сегодня ожидаются грозы и до +28 градусов

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В Республике Татарстан сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, грозы, местами с градом.



Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до 15—20 м/с, в отдельных районах шквалистые усиления до 21—26 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

В Казани от 23 до 25 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до 24—27°С.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.