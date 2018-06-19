В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО
Росстат подсчитал средние цены на бензин в столицах ПФО. В Уфе топливо оказалось наиболее дешевым.
Согласно исследованию ведомства, бензин в столице Башкирии с 4 по 10 июня стоил 41,59 рубля за 1 литр топлива. При этом цена на АИ-92 достигла уровня в 40,59 рубля. Стоимость АИ-95 составила 43,63 рубля, а АИ-98 — 47,87 рубля. Цены на дизельное топливо оказались на отметке в 43,85 рубля.
На втором месте оказалась Казань. Здесь средняя цена на бензин зафиксирована на уровне 42 рублей. Третьим в списке идет Ульяновск, в котором этот показатель достиг 42,08 рубля.
В пятерке городов с самым дешевым топливом также Ижевск (42,09) и Пенза (42,27).
Самый дорогой бензин за указанный период в Чебоксарах. Столица Чувашии может похвастаться средней ценой в 44,02 рубля за литр. Следом идут Пермь и Киров с показателями в 43,89 и 43,72 рубля соответственно.
Напомним, что сегодня ФАС сообщила о снижении цен на топливо. Замглавы ведомства назвал это стабилизацией.
|
Приволжский
|
Бензин
|
марки
|
марки
|
марки
Дизельное топливо
|
Уфа
|
41,59
|
40,59
|
43,63
|
47,87
43,85
|
Йошкар-Ола
|
43,19
|
42,33
|
43,93
|
50,06
44,84
|
Саранск
|
42,58
|
41,28
|
44,06
|
47,14
44,19
|
Казань
|
42,00
|
40,62
|
43,14
|
49,49
43,04
|
Ижевск
|
42,09
|
41,19
|
44,38
|
52,99
44,51
|
Чебоксары
|
44,02
|
41,40
|
44,14
|
49,74
44,51
|
Пермь
|
43,89
|
42,16
|
44,40
|
49,33
44,87
|
Киров
|
43,72
|
43,02
|
44,73
|
50,95
44,69
|
Нижний Новгород
|
43,51
|
41,31
|
44,36
|
48,17
43,78
|
Оренбург
|
43,37
|
41,33
|
45,07
|
49,90
45,21
|
Пенза
|
42,27
|
40,80
|
43,75
|
48,22
42,93
|
Самара
|
43,13
|
41,29
|
43,94
|
48,90
42,95
|
Саратов
|
42,62
|
41,37
|
44,58
|
49,00
42,95
|
Ульяновск
|
42,08
|
40,65
|
43,52
|
48,43
43,03
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