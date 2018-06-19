В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО

Росстат подсчитал средние цены на бензин в столицах ПФО. В Уфе топливо оказалось наиболее дешевым.

Согласно исследованию ведомства, бензин в столице Башкирии с 4 по 10 июня стоил 41,59 рубля за 1 литр топлива. При этом цена на АИ-92 достигла уровня в 40,59 рубля. Стоимость АИ-95 составила 43,63 рубля, а АИ-98 — 47,87 рубля. Цены на дизельное топливо оказались на отметке в 43,85 рубля.

На втором месте оказалась Казань. Здесь средняя цена на бензин зафиксирована на уровне 42 рублей. Третьим в списке идет Ульяновск, в котором этот показатель достиг 42,08 рубля.

В пятерке городов с самым дешевым топливом также Ижевск (42,09) и Пенза (42,27).

Самый дорогой бензин за указанный период в Чебоксарах. Столица Чувашии может похвастаться средней ценой в 44,02 рубля за литр. Следом идут Пермь и Киров с показателями в 43,89 и 43,72 рубля соответственно.

Напомним, что сегодня ФАС сообщила о снижении цен на топливо. Замглавы ведомства назвал это стабилизацией.