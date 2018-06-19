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В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО

17:22, 19.06.2018
В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Росстат подсчитал средние цены на бензин в столицах ПФО. В Уфе топливо оказалось наиболее дешевым.

Согласно исследованию ведомства, бензин в столице Башкирии с 4 по 10 июня стоил 41,59 рубля за 1 литр топлива. При этом цена на АИ-92 достигла уровня в 40,59 рубля. Стоимость АИ-95 составила 43,63 рубля, а АИ-98 — 47,87 рубля. Цены на дизельное топливо оказались на отметке в 43,85 рубля.

На втором месте оказалась Казань. Здесь средняя цена на бензин зафиксирована на уровне 42 рублей. Третьим в списке идет Ульяновск, в котором этот показатель достиг 42,08 рубля.

В пятерке городов с самым дешевым топливом также Ижевск (42,09) и Пенза (42,27).

Самый дорогой бензин за указанный период в Чебоксарах. Столица Чувашии может похвастаться средней ценой в 44,02 рубля за литр. Следом идут Пермь и Киров с показателями в 43,89 и 43,72 рубля соответственно.

Напомним, что сегодня ФАС сообщила о снижении цен на топливо. Замглавы ведомства назвал это стабилизацией.

Приволжский
федеральный округ

Бензин
автомо-бильный

марки
АИ-92

марки
АИ-95

марки
АИ-98

Дизельное топливо

Уфа

41,59

40,59

43,63

47,87

43,85

Йошкар-Ола

43,19

42,33

43,93

50,06

44,84

Саранск

42,58

41,28

44,06

47,14

44,19

Казань

42,00

40,62

43,14

49,49

43,04

Ижевск

42,09

41,19

44,38

52,99

44,51

Чебоксары

44,02

41,40

44,14

49,74

44,51

Пермь

43,89

42,16

44,40

49,33

44,87

Киров

43,72

43,02

44,73

50,95

44,69

Нижний Новгород

43,51

41,31

44,36

48,17

43,78

Оренбург

43,37

41,33

45,07

49,90

45,21

Пенза

42,27

40,80

43,75

48,22

42,93

Самара

43,13

41,29

43,94

48,90

42,95

Саратов

42,62

41,37

44,58

49,00

42,95

Ульяновск

42,08

40,65

43,52

48,43

43,03

АналитикаБизнесРозничная торговля БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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