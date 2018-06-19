ФАС сообщила о снижении цен на топливо

В настоящий момент цены на топливо снижаются. Об этом заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации, мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно. Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня 2018 года снизились на 4 и 3 копейки соответственно.