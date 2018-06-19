Компания Марселя Мингалимова достроит еще один из проблемных домов «ФОНа» в Челнах

Глава ГК «Профит», депутат горсовета Набережных Челнов Марсель Мингалимов достроит еще один проблемный дом, работы по которому не окончила компания «ФОН» Анатолия Ливады.

По информации Chelny-biz.ru, накануне было подписано соглашение между исполкомом города и компанией «Комфортстрой–НЧ», гендиректором которого является Мингалимов, о намерениях по завершению дома 65/06.

В проблемном объекте расположены 119 квартир обманутых дольщиков. Готовность дома составляет 19%. Застройщиком являлось ООО «ИнертДобыча» (входит в «ФОН»). Компания не достроила в Набережных Челнах три дома в 65-м комплексе.

На завершение домов 65/03, 65/10 и 65/06 необходимо более 750 млн рублей. Компания Марселя Мингалимова уже начала работы в доме 65/03. Долгострой планируют сдать к концу 2018 года.

Напомним, что главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду на прошлой неделе признали банкротом за долги на сумму 832 млн рублей.