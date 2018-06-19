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В Йошкар-Оле проезд в маршрутках может подорожать до 25 рублей

11:15, 19.06.2018
В Йошкар-Оле проезд в маршрутках может подорожать до 25 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Частные перевозчики уведомили администрацию Йошкар-Олы о намерении поднять цены на проезд. Тарифы планируется повысить на 25% до 25 рублей.

Мэрия попросила контролирующие органы проверить решение перевозчиков, передает ГТРК «Марий Эл».

Начальник управления по работе с общественными организациями и работе с населением городской администрации Денис Пахмутов подчеркнул, что власти сомневаются в обоснованности такого повышения.

Отмечается, что повысить цены в маршрутках могут уже в июле. Спрашивать разрешения на повышение цен перевозчики не обязаны.

Ранее в Оренбурге депутаты горсовета раскритиковали проект повышения платы за проезд в общественном транспорте.

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