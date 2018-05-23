Депутаты Оренбурга раскритиковали проект повышения цен на проезд в общественном транспорте

Депутаты Оренбургского горсовета раскритиковали проект, согласно которому проезд в общественном транспорте подорожает. Депутат Виктор Булгаков отметил, что в этом году городской транспорт получил субсидии на 240 млн рублей.

«Вы уже взяли с налогов ваших клиентов, из бюджета города Оренбурга 240 миллионов на муниципальный транспорт. А теперь вы еще хотите сверху взять с каждого клиента по 4 рубля», — приводит слова депутата «Урал56.ру».

Он подчеркнул, что транспортники могут поднять тарифы на проезд до уровня частных предприятий и вернуть городу деньги, полученные в качестве субсидий.

Помимо этого депутаты не одобрили предложение сделать проезд бесплатным для детей до 12 лет в присутствии родителей или опекунов. Они предложили рассмотреть возможность бесплатного проезда для детей до 14 лет без условия нахождения рядом родителей.

В результате проект был отправлен на доработку. Уже в пятницу, 25 мая, горадминистрация должна представить новый вариант проекта.

Напомним, что в связи с внедрением системы безналичного расчета транспортники Оренбурга планируют повысить плату за проезд. Проезд в троллейбусе подорожает с 13 до 17 рублей. В автобусах при расчете картой тариф составит 17 рублей, однако за наличные можно будет проехать только за 20 рублей.