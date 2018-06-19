Власти Нижнего Новгорода закупят 330 автобусов

Власти Нижнего Новгорода намерены закупить в этом году 330 новых автобусов. Это должны быть современные низкопольные машины, работающие на газе.

И.о. директора департамента транспорта и связи горадминистрации Елена Кузнецова рассказала на заседании комиссии по транспорту гордумы, что на сегодня в Нижнем Новгороде насчитывается 378 автобусов, 4 троллейбуса и 34 трамвая с пониженным уровнем пола.

Устройствами для инвалидов также оборудованы автобусы на ряде частных маршрутов, передает пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода.

На станциях метро имеются семь мобильных гусеничных лестничных подъемников.

Она также отметила, что на станциях «Горьковская» и «Стрелка» построены лифты. Кроме того, на станциях «Парк Культуры» и «Московская» планируется установить к сентябрю семь инвалидных наклонных подъемников.