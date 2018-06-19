В Кирове на публичных слушаниях обсудили установку памятника Николаю II

Публичные слушания по установке памятника семье императора Николая II состоялись в Кирове 18 июня.

Участие в них приняли представители православной церкви, предприниматели, пенсионеры, депутаты, журналисты, глава города Елена Ковалева, а также сити-менеджер Илья Шульгин. Всего было предложено семь вариантов мест для монумента.

В ходе слушаний чаще всего звучала точка зрения, что памятник будет смотреться уместнее на территории одного из кировских храмов, нежели на Набережной Грина, месте отдыха и развлечений для горожан.

Окончательное решение об установке памятника предстоит принять депутатам Кировской гордумы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Вятская Епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на Набережной Грина. Автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.

Однако на прошедшем в конце мая заседании Кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.